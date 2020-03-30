تاور: سنفرض حظر تجوال شامل اذا زادت الاصابة بكورونا عن الــ(5)...

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت وزارة الصحة أمس، تسجيل الحالة رقم (6) للإصابة بفيروس “كورونا” في السودان.

وقدم وزير الصحة أمس، تنويراً بالمركز الإعلامي بالقصر الجمهوري، تنويراً عن الوضع الوبائي ومجهودات رصد ومكافحة حالات “كورونا”.

وأوضحت الوزارة أنّ المريض رقم (6) وصل السودان قادماً من دولة الإمارات في 13 مارس الحالي، وما زال يتلقّى الرعاية الطبية اللازمة، وتم تطبيق إجراءات مُتابعة مُخالطي المريض.

من جانبه، قدم وزير الثقافة والإعلام، تنويراً حول نتائج اجتماع اللجنة العليا لمُكافحة وباء “كورونا”، وأعلن وزير الإعلام تعديل ساعات حظر التجوال لتبدأ من السادسة بدلاً من الثامنة مساءً ابتداءً من غد الثلاثاء.

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وفي السِّياق، أعْلَن عضو المجلس السيادي صديق تاور، تُطبيق حظر تجوالٍ شاملٍ، حال زادت حالات الإصابة عن الـ(5) المُكتشفة. وأوضح في حوار مع (سبوتنيك)، أنّ الإجراءات التي تمّ اتّخاذها حتى الآن ليست نهائية، وإنّما احترازية بعد ظُهُور عددٍ من الحالات، وقال إنّ الوضع الصحي في السودان بشكلٍ عامٍ (هَشٌ) ولا يحتمل المُغامرة، وأشار إلى أنّهم حال تمكّنوا من السيطرة على الوباء والحد من حالات الإصابة، فلن يكونوا بحاجةٍ لإجراءاتٍ احترازيةٍ مُتقدِّمةٍ، وأضاف “أما في حال زيادة أعداد الإصابات وزيادة رقعة انتشار الوباء، ربما نضطر لبدء الخطوة الثالثة والتي تتمثّل في زيادة مدة ساعات حظر التجوال بما يُعزِّز العزل أو الحجر المنزلي الذاتي”، وتابع “هناك إجراءات أَشَد تصل إلى الحظر الشامل، حال تطوّرت الأمور إلى الحالة التي لا يُمكن احتمالها”.

بدورها، أعلنت وزارة الصحة ولاية الخرطوم، أنها قامت بحزمة من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الوباء عقب تسجيل حالتين جديدتين.

وأكد مدير إدارة صحة البيئة بالوزارة مصعب محمد أحمد في تصريح أمس، تدخُّل السُّلطات الصحية عن طريق فرق التدخُّل والاستجابة الخاصة بصحة البيئة بمحلية أم درمان بإجراء عملية تعقيم كاملة لمنزل الحالة المُصابة بمنطقة الصالحة والمنازل المُجاورة، وقيام فرق التدخُّل بمحلية بحري بتطهير وتعقيم منزل المصاب بمنطقة العزبة وتطهير المسجد والمنازل المُجاورة له، وأشار لقيام الوزارة بتطهير مراكز العزل وتعقيمها في مُستشفيات الخرطوم وجبرة ويونيفرسال ببحري، في إطار إجراءات الوقاية والسلامة لمنع انتشار الوباء.

صحيفة الصيحة