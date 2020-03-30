مجمع الفقه: نتشاور حول فتوى استمرار صلاة الجماعة أو إيقافها

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال رئيس مجمع الفقه الإسلامي عبد الرحيم آدم “الأحد” إنهم في مرحلة “التشاور” حول فتوى استمرار قيام صلاة الجمعة والجماعة كما كانت، أو وقفها لدواعي جائحة فيروس كورونا في إطار القرارات التي اتخذت بحظر كافة التجمعات.

وجاء رد رئيس مجمع الفقه على سؤال لـ”وكالة السودان للأنباء” حول المسألة.

Advertisements

وكان وزير الشؤون الدينية والأوقاف قد قال إنه تلقى مطالبات عديدة بإيقاف صلاة الجمعة والجماعة وإغلاق دور العبادة من مساجد وكنائس.

وذكر أن هذه القرارات لاتأتي إلا وفق تقديرات من جهات الاختصاص الطبية والصحية عبر وزارة الصحة ، مؤكدا أن الأمر بعد ذلك يتطلب فتوى شرعية وموافقة مجلسي السيادة والوزراء.

صحيفة السوداني