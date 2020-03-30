تدافع كبير على شراء السلع

الخليج 365 : تدافع عدد كبير من المواطنين إلى المتاجر الكبيرة ومحلات “السوبر ماركت” لشراء كميات من السلع والمواد الغذائية، مع تزايد التكهنات بفرض حالة حظر تجوال شامل تجنباً لمخاطر وباء “كورونا”.

وأدى حظر التجوال الجزئي من الثامنة مساء إلى السادسة من صباح اليوم التالي، والذي بدأ تطبيقه الثلاثاء الماضي، أدى إلى حرص المواطنين على شراء كميات كبيرة من السلع والخضروات واللحوم خلال ساعات النهار، فيما شهد أمس بحسب (باج نيوز) تزايد الهجمة على المتاجر والإقبال على الشراء بكميات كبيرة. المادة السابقة سوار الدهب: طلة واحدة لا تكفي في رمضان المقالة القادمة عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الاثنين 30 مارس 2020م

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