احداث المعيلق .. الفتنة نائمة

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

لا يعقل ان تقوم مشاكل وفتن بين المواطنين القاطنين فى مكان واحد ويصل الحال بالناس ان يحرقوا منازل بعض ويهددوا حياة بعضهم بعضا دون تدخل حكومى وحسم لهذا التفلت الذى يمكن ان يقضى على استقرار البلد ويهدد امنها وسلمها المجتمعى .

وفى الخبر ان مواجهات بين الاهالى اندلعت بين سكان بلدة المعيلق بالجزيرة مما أدى إلي إشعال النار في عدد من المنازل.

وقال شهود عيان إن المواجهات اندلعت في الحي الثالث بالمدينة ، وبدأت المشكلة عندما قام بعض مواطني البلدة بحملة لإزالة السكن العشوائي ، ومحاولة طرد أفراد من ابناء الحى باعتبارهم من اثنية مختلفة عنهم ، وهذا امر بالغ الخطورة ولابد من ايقاف مثل هذه الحالات والعمل الفورى لنشر ثقافة ان الوطن للجميع ولايحق لاى جهة استهداف اخرى لاختلافها عنها فى العرق أو الثقافة فالكل سودانيون وليس لأحد الحق فى تقرير ان هذا يسكن معنا او ذاك لا يسكن فهذه فتنة ممقوتة والفتنة نائمة لعن الله من ايقظها.

وفى الخبر ان المواجهات اسفرت عن حريق طال عددا من المنازل وقضى على الكثير من الممتلكات ، وتدخلت قوات الشرطة لفرض النظام وتفريق الحشود من الطرفين بالغاز المسيل للدموع.

ونسجل رفضنا التام لهذا السلوك المشين والظواهر السيئة التى تبرز من حين لاخر هنا وهناك ، وندعو الاهل فى المعيلق وعموم ولاية الجزيرة بل فى كل السودان الى التفكير فى المآلات السيئة لمثل هذه الاحداث وليعمل العقلاء على وأد الفتنة فى مهدها وعدم تركها تستفحل ، وعلى الحكومة ان تضطلع بدورها كاملا وتقف بقوة فى وجه هذه الجرائم وتجتثها من المجتمع وتوقع اقسى العقوبات على المحرضين عليها والمنفذين لها وتحفظ البلد من فتنة هوجاء ان اندلعت – لاسمح الله – فانها لاتبقى لاتذر.