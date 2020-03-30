شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

ﺃﻣﺮﺕ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﺜﺮﺍء ﺍﻟﺤﺮﺍﻡ ﻭﺍﻟﻤﺸﺒﻮﻩ ﺑﺎﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﻋﺒﺪﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﻋﻄﺎ ﺍﻟﻔﻀﻴﻞ ﻹﺗﻬﺎﻣﻪ ﺑﺎﻟﺜﺮﺍء ﺍﻟﺤﺮﺍﻡ ﺑﺈﻣﺘﻼﻛﻪ ﺍﺭﺍﺿﻲﻭﻋﻘﺎﺭﺍﺕ ﻋﺪﻳﺪﺓ . ﻭﻗﺎﻝ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻣﻌﺎًﺿﺪ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻋﻮﺽ ﻛﺮﻧﺪﻳﺲ ﺇﻥ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﺜﺮﺍءﺍﻟـﺤـﺮﺍﻡ ﻭﺍﻟﻤﺸﺒﻮﻩ ﺃﻣـﺮﺕ ﺑﺎﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ ﺍﺧﻠﺖﺳﺒﻴﻠﻪ ﺑﺎﻟﻀﻤﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ . ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺍﻧﻪ ﺗﻘﺪﻡﺑﺎﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺿﺪ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻁﻼﻕ ﺳﺮﺍﺣﻪ ﺍﻻﻣﺮﺍﻟﺬﻱ ﻗﺒﻠﺘﻪ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻭﺍﻋـﺎﺩﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻣﺠﺪﺩﺍً. المادة السابقة عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الاثنين 30 مارس 2020م المقالة القادمة قرار بتشكيل لجنة لتفكيك التمكين بقطاع الطيران

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كانت هذه تفاصيل خبر ﻧﻴﺎﺑﺔ اﻟﺜﺮاء اﻟﺤﺮام ﺗﺄﻣﺮ ﺑﺎﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺎﻗﻲ اﻟﻌﻄﺎ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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