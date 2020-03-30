كورونا يقسم العالم الى فسطاطين.. بقلم محمد عبد الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

مع الانتشار الواسع والكبير لفيروس كورونا وزيادة عدد المصابين فى كل العالم ، ومع توجه الجميع لمجابهة الوباء فان العالم وهو يمر بهذه التجربة القاسية الغير مسبوقة قد انقسم الى فسطاطين احدهما يولى اهتماما كبيرا ومتزايدا بالانسان ويوظف كل الجهود لخدمته ، ولم ولن يدخر جهدا فى سبيل رعاية الانسان والبحث عن سبل سلامته ، والفسطاط الثانى هو الذى اعلى قيمة المادة وسعى لاكتناز الأموال على حساب الانسان فلم يهتم بتجهيز مايساعد على سلامته وحمايته من الجوائح والمصائب والاوبئة ، والان وقد عم الوباء فان الاعلاء من قيم الرأسمالية والجشع والانانية جعل هذا المعسكر يحسب حساب الربح والخسارة ويفكر الف مرة قبل ان يصرف الاموال على تجهيز مايقابل به استشراء الوباء.

فى المجموعة الأولى تبرز دول كايران وروسيا والصين واخريات اهتمت بالانسان وعملت على تسخير كل الجهود لخدمته وهى ترى ان الأموال مهما كثرت فانها لاتساوى شيئا أمام سلامة الانسان .

وفى المجموعة الثانية تبرز الدول الغربية بانانيتها وتوحشها وتقديمها المال وتحقيق المصلحة المادية على انسانية الانسان والعمل على خدمته ، وعلى رأس هذه الدول اميركا وبريطانيا والمانيا وفرنسا واسبانيا وغيرها من الدول الاوروبية التى اعمى الطمع عيون ساستها وجعلهم كالكلاب المسعورة وبرزت عندهم روح الفردية والانانية الضيقة فى مقابل روح المجموع وسياسة التكافل وتحمل الجميع المسؤولية وعملهم لاجل الجميع .

ونورد هنا نموذجا لوجه مشرق هو إيران التى

قدمت أفضل نموذج لتعامل الدولة مع مواطنيها فى زمن المرض والوباء ، وهاهى ابرز النقاط المشرقة فى هذا الباب .

*إيران ليست من البلدان التي يقع مرضى الـكورونا بها في باحة المستشفيات وعلى أرصفة الشوارع كالعالم الغربى وانما يجد كل مريض حظه وفرصته فى العلاج .

*فى ايران لم يتم نقل جثث الموتى بشاحنات التجميد العملاقة كما تفعل الدول الكبرى وانما يتم التعامل باحترام وقدسية مع الموتى وهذه ميزة تميزت بها الدول الاسلاميون ككل وسقط الغرب فى هذا الإمتحان.

* فى بعض الدول الغربية يتم عرض المواد الغذائية بين الـ 8 و 10 صباحا فقط وكل من يذهب الى الأسواق بعد العاشرة يواجه رفوفا خالية ، أما فى ايران فلا وجود لهذه الحالة من الهلع والجشع.

* بعض الدول تجري فحص الإصابة لمواطنيها مقابل 1300 دولار للفرد. أما الحكومة الإيرانية فتدفع 90% من نفقات المصابين

اعلاه نماذج لنقاط مشرقة ومضيئة سجلتها إيران كنموذج لاحدى دول المجموعة التى تعلى من شان الانسان.