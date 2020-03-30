السفارة الأمريكية: 8 مليون دولار دعم من واشنطن للسودان لمحاربة كورونا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: قالت السفارة الأمريكية بالخرطوم؛ إن واشنطن ستقدم 8 مليون دولار للسودان لمحاربة فايروس كورونا.

والتقى رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان؛ بالقائم بالأعمال الأمريكي “الأحد”.

وبحسب السفارة أن المساعدات تشمل توفير الدعم والإمدادات ذات الصلة بالصحة لتعزيز أنشطة المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية (WASH)؛ وأشارت السفارة الى انها قدمت 45 مليون دولار في الدعم الصحي الطارئ عبر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية السودان. المادة السابقة احداث المعيلق .. الفتنة نائمة المقالة القادمة عبد الحي يوسف يهاجم مجدداً وزارة التربية والتعليم

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