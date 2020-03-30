غياب حكومي غير مبرر

خاص الخليج 365:

منذ مدة طويلة بل منذ مجيئ هذه الحكومة ، وحتى قبل تشكلها والبلد تشهد إرتفاعا مستمرا فى اسعار السلع والخدمات وجشعا

غير مبرر مطلقا ولا مقبول يمارسه التجار حتى ان اسعار بعض السلع الحيوية تضاعفت وتم خلق ندرة مفتعلة ليصل الناس الى هذا الغلاء الفاحش الذى حال بين الكثيرين وبين الحصول على الضروريات بعد ان طلقوا غير الضرورى منذ أمد بعيد .

يحدث كل هذا على مراى ومسمع من الحكومة التى لم تفلح فى كبح جناح السوق ولا استطاعت وضع حد لجشع التجار ولا انسانيتهم وابتعادهم عن ادنى مراتب الإنسانية والخلق القويم .

إذا ضربنا نماذج بالسكر وغاز الطبخ والاسمنت فاننا نجد العجب العجاب وهذه بعض التفاصيل :

السكر سلعة حيوية هامة وقد ظلت منذ مدة طويلة محلا لمضاربات ضعاف النفوس الذين لايفكرون فى الاخرين وانما فقط يهمهم الحصول على اكبر قدر من الربح غير منتبهين الى ان جشعهم الزائد يتسبب فى رفع معاناة الناس وزيادة الاعباء عليهم لكنهم لايأبهون بذلك .

أما غاز الطبخ فأمره عجب ، وهذه الخرطوم حيث يفترض ان يتوفر الغاز وتكون الرقابة أقوى والحسم اشد للجشعين مخزنى هذه السلعة الذين استغلوا ازمة توقف المصفاة والنقص الكبير فى الامداد ليصل الأمر الى غياب هذه السلعة بشكل كبير فى منافذ التوزيع لكن لم تتم أى رقابة وانما الامر للتجار كى يتحكموا فى السوق ، وهذا الوضع نتج عنه استغلال بشع للندرة وتضاعف سعر الغاز مما فاقم من معاناة الناس .

ونموذجنا الثالث هو الاسمنت ولن نتحدث عن اهميته فقط نقول انه شهد تصاعدا فى السعر غير مقبول اطلاقا ونتذكر جميعنا قول مدير شركة الاسمنت الذى قال يومها ان الطن يخرج من الشركة فى حدود 11 الف جنيه وكان يومها يباع بسعر 17 الفا وقال المسؤول ان الامر لايعدو كونه جشعا مفرطا ولابد من وضع حد لهذا التفلت .

ونقول هنا ان الغياب الحكومى الغير مبرر وغير مقبول هو الذى فتح الباب أمام هذه الفوضى ان تستشرى وجعل الجشعين يشعرون بالامان وهم يمارسون لعبتهم القذرة هذه .

الحكومة مسؤولة عن مايجرى بشكل مباشر ولابد ان تتحمل مسؤوليتها وتقوم بدورها وتنهى هذا الغياب الغير مقبول والصمت الذى ليس فى محله