عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الاثنين 30 مارس 2020م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

التيار

وزير الصحّة يعلن إصابة جديدة بـ”كورونا” في البلاد

تمديد ساعات حظر التجوال بالعاصمة والولايات

إيقاف صرف الجازولين للبصات والحافلات السفرية

الشرطة تحتوي أعمال شغب بسجن الهدى وإصابة نزل

الجريدة

بلاغات في مواجهة ناشطة”إسلامية” أساءت لأهل دارفور

بلغت الحالات المثبتة”6″..لصحة تعلن رسميًا إصابة جديدة بـ”كورونا”

تمديد حظر التجوال ليبدأ من الـ”6″ مساءً اعتبارًا من غدٍ”الثلاثاء”

نيابة الثراء الحرام تأمر بالقبض على عبد الباقي العطا

الدار

الشرطة تحتوي احداث شغب للنزلاء بسجن الهدى وتصدر بياناً

مقتل مواطن في محطة وقود بعد مشاجرة * فيروس كورونا يخطف إعلامية شهيرة

اصابات مواطنين ورجال شرطة في احداث شغب بشرق النيل

السعودية تعلن ارتفاع عدد وفيات كورونا (8)

اليوم لطلاب الشهادتين: امتحان العلم في حياتنا للأساس والفيزياء للثانوي

أخبار اليوم

الإعلان عن وفاة الحالة رقم «6» بكورونا في السودان.

بيان من شباب « العزبة» حول ما تردد عن الحجر الكامل للمنطقة وزيادة ساعات حظر التجوال.

د. كبلو لـ»أخبار اليوم»: يجب أن تعود زادنا بكل فروعها الى ملكية وزارة المالية فوراً.

مدير الدائرة الطبية بالدعم السريع يؤكد عدم وجود اصابات بالكورونا وسط القوات.

الوطن

تمديد ساعات حظر التجول وتسجيل حالة سادسة بـ “كورونا”

احتواء أحداث شغب بسجن الهدى وإصابة نزيل

الطيران المدني: لا رحلات لنقل الركاب

آخر لحظة

زيادة ساعات الحظر وإصابة جديدة بكورونا

احتجاجات بسجن الهدى والشرطة تطلق الرصاص

شح في مخزون القمح واستقالة (تسييرية) إتحاد المخابز

إيقاف صرف الجازولين للبصات والحافلات السفرية

التغيير تطالب بمراجعة أداء لجنة التمكين

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صوت الأمة

إصابه سادسة بكورونا وحظر التجوال يبدأ (6) مساءاً

أمريكا تدعم السودان لمجابهة الفايروس القاتل

إجتماع حاسم خلال 48 ساعة لطرقي السلطة

وقف صرف الجازولين للبصات والحافلات السفرية بالخرطوم

إعفاء مدير عام الشركة السودانية للموارد المعدنية

المواكب

استنكار واسع لاعتقال الشرطة لصحافيين بـ”المواكب”

وزير المالية: نعيش اقتصاد طوارئ وسنرفع الدعم

الجش: إسقاط”درون” في منزل البرهان لا علاقة له بعمل عدائي

هجمة على شراء المواد التموينية وازدحام بالمتاجر

الحكومة: تخصيص”10%” من عائدات الصادر لاستيراد الأدوية

وقفة احتجاجية للمطالبة بإجلاء عالقين في مصر

احتواء حريق محدود بأسواق البيع المخفّض غرب”حوش الخليفة”

الصين تبدي استعدادها لمساعدة السودان في مكافحة”كورونا”

حالة سادسة لمصاب بـ”كورونا” وتمديد حظر التجوال

السوداني الدولية

السودانيون العالقون بمصر يضربون عن الطعام

حجز ممتلكات (52) قيادياً بـ (الوطني) و(السوداني الدولية) تورد الأسماء

إعتباراً من غد.. تقديم حظر التجوال ليبدأ من السادسة مساءً

الانتباهة

تسجيل سادس إصابة بكورونا

زيادة ساعات حظر التجوال

مشاورات لإصدار فتوى بإيقاف صلاة الجمعة

أحداث شغب بسجن الهدى

هجمة شرسة على شراء المواد التموينية وازدحام في متاجر الخرطوم

السفارة السودانية في لندن: لا تسيير لرحلات جويّة للخرطوم

اختفاء”1000″ جالون بنزين من”تانكر” وقود

تخصيص”10%” من عائدات الصادر لاستيراد الأدوية

“المخابرات” تسلّم”2″ من أكبر تجار العملة للنيابة

الصيحة

إغلاق سوق بحري اعتباراً من اليوم

زيادة ساعات حظر التجوال اعتباراً من الغد

اتجاه لإعادة هيكلة تحالف (الحرية والتغيير)

السوداني

حمدوك: هناك من هو أجدر بمنصب رئيس الوزراء

إصابة سادسة بـكورونا” وتعديل ساعات حظر التجوال

شحّ في مخزون القمح ومخابز الخرطوم تعتزم الإضراب

الشرطة تحتوي أعمال شغب بسجن الهدى وإصابة سجين

“الصحة”:”368″ جهاز تنفسّ صناعي بمستشفيات الخرطوم

حكايات

استمرار السفر إلى الولايات رغم أنف نقاط التفتيش

حدث قبل”500″ سنة”..حكايات تكشف عن مغامرة استخبارية يهودية نادرة في السودان

مع ظهور الإصابة السادسة بكورونا..بدء حظر التجوال من السادسة مساءً

أمريكا تعتزم دعم السودان بـ”8″ ملايين دولار لمواجهة كورونا

سفارة الخرطوم بلندن تنفي تسيير رحلات جويّة