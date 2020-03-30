قرار بتشكيل لجنة لتفكيك التمكين بقطاع الطيران

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أصدر عضو مجلس السيادة ورئيس لجنة تفكيك التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة -بالإنابة- محمد الفكي سليمان قراراً بتشكيل لجنة لتفكيك التمكين بقطاع الطيران برئاسة كابتن عادل المفتي. وحدد القرار مهام اللجنة في مراجعة شركة مطارات السودان القابضة و شركة الخطوط الجوية السودانية (سودانير)، ومراجعة أموال هيئة الطيران المدني منذ ١٩٨٩م، النظر في قضية خط هيثرو وخصخصة سودانير ونقل وتهريب الذهب عبر مطار الخرطوم. المادة السابقة ﻧﻴﺎﺑﺔ اﻟﺜﺮاء اﻟﺤﺮام ﺗﺄﻣﺮ ﺑﺎﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺎﻗﻲ اﻟﻌﻄﺎ المقالة القادمة غياب حكومي غير مبرر

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