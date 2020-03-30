مصدرون يتبرعون بعشرة ملايين جنيه لدرء الكورونا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : بلغت جملة التبرع اولي المصدرين، لدرء مرض كورونا، عشرة ملايين جنيه، وسيقدم غدا بواسطه المصدرين، الى رئيس لجنة محاربة “كورونا”.

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