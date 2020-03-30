عاجل.. قرار جديد من "حمدوك" بشأن سد النهضة

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الإثنين 30 مارس 2020
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متابعات - اخبار الخليج 365
يعتزم رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، زيارة القاهرة وأديس أبابا في القريب لحث الطرفين على استئناف المفاوضات حول سد النهضة واستكمال المتبقي من القضايا العالقة المهمة.
ونقل حمدوك في اتصال هاتفي، مع وزير الخزانة الأمريكية، ستيفن منوشين، تاكيده على أن عملية التفاوض التي تمت مؤخراً فى واشنطن حققت إنجازاً كبيراً ما يجعل استئناف هذه العملية منطقياً، كما اتفق الجانبان على أن موضوع سد النهضة ملح للغاية ويجب مواصلة التفاوض حوله بمجرد تغلب العالم على كارثة وجائحة الكورونا.
وعبر حمدوك- وفقا لتعميم صحغي من اعلام مجلس الورزاء، عن تعاطف الشعب السوداني مع شعب الولايات المتحدة حول تفشي فيروس كورونا.
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