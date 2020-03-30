عاجل.. مواعيد حظر تجوال جديدة بالسودان

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الإثنين 30 مارس 2020
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متابعات - اخبار الخليج 365
أعلن وزير الإعلام السوداني تعديل موعد ساعات حظر التجول لتبدأ من السادسة بدلا من الثامنة مساء ابتداء من يوم غد الثلاثاء.
وأعلنت السلطات الصحية في السودان، اليوم الاثنين، عن تسجيل ثاني حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19).
وقالت الوزارة، في بيان، إن الوفاة كانت للمصاب رقم 6 والذي أعلنت عن حالته السلطات الصحية أمس الأحد، مؤكدة أنه "توفي بعد نقله إلى مركز العزل الصحي بمستشفى جبرة للطوارئ"، وذلك حسب وكالة الأنباء السودانية "سونا".
وكانت وزارة الصحة الاتحادية السودانية أعلنت، أمس الأحد، ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد إلى 6 حالات، في وقت أعلن وزير الإعلام السوداني تعديل موعد ساعات حظر التجول المفروض في البلاد في إطار خطة الحكومة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.
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