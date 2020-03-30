- 1/3
- 2/3
- 3/3
الإثنين 30 مارس 2020
كتب
متابعات - اخبار الخليج 365
قال رئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك إن قرار الموافقة على تولي منصب رئيس الوزراء استغرق منه بعض الوقت، وبرر الأمر بأن هناك من هو أولى وأجدر بذلك المنصب من الذين قادوا الثورة العظيمة وصنعوا التغيير من الداخل.
وقال حمدوك في حوار نقلاً عن مجلة الأمانة بمجلس الوزراء” “عندما وضع التكليف أمامي كخيار لبناء السودان قررت الاستجابة وفي خاطري ترتسم تضحيات الشهداء والجرحى والمفقودين، ولم يعد الأمر يستحق المقارنة بين الوقوف إلى جانب السودان وأهله وبين وظيفة قيادية في الأمم المتحدة”.
وأضاف: “فهي أقل ما يمكن أن أتنازل عنه لأهلي في السودان رغم تبعات هذا الأمر والتكلفة الاجتماعية العالية على حساب الأسرة الصغيرة والمحيط الاجتماعي الكبير، ولكنها سانحة للمساهمة في بناء سودان الغد”.
وأقر حمدوك بأن تحديات المرحلة أكبر من مرحلة إسقاط النظام، ودعا الشباب لحراسة الثورة وأن لا تغيب عن أعينهم القضية الاستراتيجية لبناء دولة حديثة نفخر بها، وأكد سعيهم لاستعادة مجانية التعليم خلال هذه المرحلة، مشيرا إلى أن أكثر شعارات الثورة التي أثارت إعجابه هي عبارة ” يا عنصري ومغرور كل البلد دارفور”، مؤكداً أن ذلك الشعار جزء من التعويض النفسي لأهل دارفور الذين تعرضوا للانتهاكات والإبادة الجماعية، ولكونه يبعث الأمل في نفوسهم ويؤكد واقعية التعايش سلمياً في وطن واحد.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. رسالة هامة من "حمدوك" بشأن منصب رئيس الوزراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.