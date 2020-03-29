إتجاه في الكاف للعب بدون جمهور والكشف على اللاعبين

الخليج 365 : كشفت متابعاتنا الدقيقة أن اتجاها قد برز داخل اروقة الكاف يقضي بلعب التصفيات بدون جمهور فضلا عن الفحص على كافة اللاعبين والاجهزة الفنية والادارية لكافة المنتخبات المشاركة لمنع انتقال فايروس كرونا.

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