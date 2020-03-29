بيان محكمة الطعون الادارية..سوداكال رئيسا للمريخ

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : نشرت محكمة الطعون الادارية حيثيات شطب الطعون المقدمة ضد رئيس المريخ واعلنت عن اعتماد فوز ادم سوداكال بالتذكية رئيسا لنادي المريخ بعد شطب كافة الطعون المرفوعة ضده.

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