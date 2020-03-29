(90%) خسائر وكالات السفر بسبب (كورونا)

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

اضطر عدد من وكالات السفر والسياحة السودانية، لمنح الموظفين إجازات بدون مرتبات بعد إغلاق المطارات أمام الحركة الجوية لجهة التخوف من تفشي فيروس “كورونا المستجد”، في وقت قدرت فيه الخسائر بنحو (90%).

وقال رئيس شعبة وكالات السفر والسياحة السابق “محجوب المك” لـ(باج نيوز) أمس (السبت)، إن بعض الوكالات لجأت إلى إغلاق أبوابها ومنح الموظفين إجازات بدون مرتب إلى أجل غير مسمى.ولفت إلى أن خسائر قطاع الوكالات تقدر بنحو (90%) لجهة توقف حركة السفر للخارج وتعطل عمرة الموسم الحالي. ويصل عدد الوكالات العاملة في الخرطوم وحدها أكثر من ألف وكالة، ويتفاوت عدد العاملين في كل وكالة ما بين (3- 5) من الموظفين.