الدعم السريع: “حميدتي” بخير وإصابته بـ”كورونا” شائعة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
سَخِرَت قوات الدعم السريع، من أخبار تحدّثت عن إصابة نائب رئيس مجلس السيادة، قائد الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان “حميدتي” بفيروس “كورونا”.
وقال الناطق باسم “الدعم السريع” العميد جمال جمعة طبقاً لـ(سودان فيرست) أمس، إن “حميدتي” بخير ولم يُصب بفيروس “كورونا”، وأضاف “كنت معه في اجتماع انتهى قبل قليل، هو بخير وما يُشاع بخلاف ذلك محض أكاذيب وشائعات”.
وانتشرت على مواقع التواصُل الاجتماعي أخبار تحدّثت عن إصابة “حميدتي” بالفيروس، وكان “حميدتي” زار القاهرة مطلع مارس الحالي.
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