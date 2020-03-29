سوزان سليمان تكمل تسجيل (360) درجة

أكملت الإعلامية سوزان سليمان مراحل تصوير برنامج (360 درجة غيري حياتك) وكان من المفترض أن تبث أول حلقة في عيد الأم 21 مارس بمسابقة لمشاركة الأمهات، ولكن الظروف الصحية والاحتياطات الاحترازية لمجابهة “الكورونا” لم تسمح بذلك.

وبحسب صحيفة المجهر، سيبث البرنامج خلال الفترة القادمة بعد أن تتغير الأحوال الصحية في السودان إلى الأفضل بمشاركة عدد من الشركات ومراكز علاج البشرة والشعر ومراكز التجميل وعيادات الأسنان والملابس والإكسسوارات والهدايا.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)