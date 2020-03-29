الطاهر ساتي يكتب : الفِترَة الحَرِجَة..!!

: رصدت، حواراً رائعاً مع وزير الصحة بتلفزيون السودان مساء الجمعة.. فالمذيعة، بجانب إلمامها بموضوع الحلقة، كانت حَاضرة الذهن وتلقائية، أي عكس اللائي يُقدِّمن كل البرامج – حتى برامج المنوعات – كمن يُقدِّمن ليلة تأبين راحل.. وكذلك د. أكرم التوم، تحدّث بشفافية، وعلى سبيل المثال، قال: (عدد الأسِرّة المُجهّزة بالكامل لاستقبال الحالات المُصابة فعلياً بـكورونا لا تزيد عن عشرين سريراً)..!!

:: ثُمّ أضاف بالنص: (الجاهزية غير كافية، وعلى المُواطنين الالتزام بالمُوجّهات واتّباع طُرق الوقاية)، وهذا يعني بوضوح أنّ الرهان الأكبر لمكافحة الفيروس في الوقاية، وليس في العلاج.. وبما أن الوقاية بيد المُواطن، وليس بيد الحكومة، يجب أن يكون يقظاً لحين تجاوُز هذه المَرحلة.. صحيح، بفضل الله، فإنّ بلادنا هي الأفضل من حيث عدد الحالات والوفيات.. ولكن هذا لا يعني أن يتجوّل الشعب مُطمئناً..!!

:: فالبلاد بحاجةٍ إلى أسبوعين لتجاوُز مَخاطر هذا الوباء، وخلالهما يجب أن يَكُون المُواطن أكثر حِرصَاً من أجهزة الدولة على حماية نفسه وأسرته وعزلها عن مصادر الوباء.. مصادر الوباء أصبحت معروفة، والازدحام إحداها، وكذلك عدم غسل اليدين بعد لمس الأسطح والمُصافحة، وليتنا نتجنّب المُصافحة.. الصين كافحت الوباء بفرض الحجر الصحي على مُدنها، وليس بالعلاج.. وهذا ما يجب أن نتعلّم منه ونعمل به طوعاً واختياراً..!!

:: وأكثر ما أزعجني في حديث وزير الصحة (هشاشة مراكز الرعاية الصحية الأولية)، هكذا كان الوصف، وقد صدق.. المراكز الصحية غير مُهيأة لاستقبال مُصاب بالإسهال، ناهيكم عن مُصاب بـ”كورونا”.. ولو كانت مُهيأة، لعرفت الوزارة حالات الاِشتباه في حينها، وليس بعد أسابيع، كما يحدث حالياً.. عَودة المراكز الصحية مُهمّة للغاية.. لتحسين الرعاية، وبغرض الإحصاء وتسهيل المُتابعة، تحرص النظم الصحية الواعية على إعداد سِجِلات مرضى الأمراض المُزمنة ثُمّ تحديثها سنوياً..!!

:: ولأنّ حال النظام الصحي في بلادنا (مُنهَارٌ)، لا يُوجد سِجِلٌ رسميٌّ لمرضى كل الأمراض المُزمنة.. مرضى السرطان، السُّكّري، القلب والفشل الكلوي.. و.. و.. كل المرضى والأمراض.. لا تُوجد لهم سِجِلات في المراكز الصحية بحيث تتم مُتابعهم، وخَاصّةً هُم الأكثر عُرضةً لفيروس “كورونا”.. والنظام الصحي في بلادنا ليس بعاجزٍ فقط عن تأسيس قاعدة معلومات لمرضى الأمراض المُزمنة، بل عاجزٌ حتى عن تأسيس نُظم العلاج والهرم المطلوب..!!

:: بالدول ذات النظم الصحية الواعية، فإنّ أهم عناصر تقديم الخدمة العلاجية هو (عُنصر الزَّمن).. وعند الاِشتباه، فإنّ أولى محطات الكشف هي أقرب (مركز صحي).. ولأنّ عُنصر الزمن مُهمٌ، يتم توزيع المراكز بحيث يكون طبيب الأسرة قريباً للمُواطن.. واليوم، المراكز الصحية – إن وُجِدَت طَبعاً – فهي مُجرّد جُدران.. كان يجب أن يكون بها – مع كادر التمريض – طبيب الأُسرة، وهذا التخصُّص مُهَمّشٌ في بلادنا.. ومع عِدّة وأجهزة الرعاية والإسعافات الأولية، كان يجب أن يكون بالمركز الصحي لكلِّ حيٍّ أو قرية سِجِل المرضى..!!

:: كثيرة هي النواقص التي تنتظر الحكومة في هذا القطاع المُتردِي.. ولكن الوقت حالياً لوقاية الشعب من هذا القاتل الغَامض “كورونا”.. قبل الحكومة والطوارئ، فعلى الأُسر أن تكون مسؤولة على وقاية نفسها طوعاً حتى تَعبر هذه الفترة بسلامٍ (15 يوماً).. فالعزل لأطول فترةٍ مُمكنةٍ خلال ساعات النهار وكل ساعات الليل وقاية للفرد والمُجتمع.. حفظهما الله.. لقد عزل وزير الطاقة والتعدين نفسه لمُصادفته حالة مُصابة، وكان قد سبقه وكيل أول وزارة الثقافة والإعلام.. شُكراً لهما، وبهذا الوعي لن يكون الحجر الصحي (وَصمة عَار)، كما يتوهّم البعض..!!

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صحيفة الصيحة