توقيف خفير بتهمة سرقة (33) رأساً من الضأن من مزرعة

التاريخ: 29-مارس-2020 فى : حوادث 5 مشاهدة أوقفت شرطة الأزهري خفير مزرعة بمنطقة مايو جنوب الخرطوم، في اتهامات تتعلق بسرقة (33) رأساً من الماشية. Advertisements ووفقاً لمصدر فإن خفير المزرعة كان قد أبلغ صاحب المزرعة بسرقة (25) رأساً من الضأن التي تخصه من المزرعة، إلى جانب سرقة (8) رؤوس أخرى تخص الخفير، بيد أن صاحب المزرعة وبحسب صحيفة المجهر، توجه إلى قسم الشرطة ودون بلاغاً في مواجهة الخفير، مطالباً بقيمة الضأن المسروقة أو إعادتها. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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