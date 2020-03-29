تحديد جلسة لمحاكمة (7) متهمين بإزعاج إمام مسجد

قررت محكمة النظام العام بالحاج يوسف، جلسة لاحقة لسماع إفادة إمام مسجد حول مقاضاته لـ(7) متهمين سببوا له الإزعاج العام داخل منزله بالمسجد، وذلك بمنطقة الحاج يوسف.

ونظراً لتغيب إمام المسجد في الجلسة التي كانت مقررة (الخميس) الماضي أرجأت المحكمة الجلسة وأمر القاضي بإعلان المتهمين للمثول أمام المحكمة.

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ويذكر بحسب صحيفة المجهر، أن محكمة الاستئناف كانت قد أعادت ملف الدعوى لمحكمة الموضوع النظام العام بالحاج يوسف، ووجهت بسماع إفادات الشاكي في البلاغ.

وتشير وقائع الدعوى إلى أن الشاكي وهو إمام مسجد بالحاج يوسف، دون بلاغاً بمحضر الشرطة تحت طائلة المادة (77) من القانون الجنائي المتعلق بالإزعاج العام في مواجهة (7) مصلين، وقال في مضمون بلاغه إن المتهمين بالإرشاد، سببوا له الإزعاج أثناء وجوده داخل حرم المسجد بحجة خروجه من المسجد، على ضوء ذلك تم القبض على المتهمين، ووجهت النيابة تهمة لهم، وأمرت بتحويل الملف للمحكمة للفصل فيه.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)