التاريخ: 29-مارس-2020
4 مشاهدة
قررت محكمة النظام العام بالحاج يوسف، جلسة لاحقة لسماع إفادة إمام مسجد حول مقاضاته لـ(7) متهمين سببوا له الإزعاج العام داخل منزله بالمسجد، وذلك بمنطقة الحاج يوسف.
ونظراً لتغيب إمام المسجد في الجلسة التي كانت مقررة (الخميس) الماضي أرجأت المحكمة الجلسة وأمر القاضي بإعلان المتهمين للمثول أمام المحكمة.
ويذكر بحسب صحيفة المجهر، أن محكمة الاستئناف كانت قد أعادت ملف الدعوى لمحكمة الموضوع النظام العام بالحاج يوسف، ووجهت بسماع إفادات الشاكي في البلاغ.
وتشير وقائع الدعوى إلى أن الشاكي وهو إمام مسجد بالحاج يوسف، دون بلاغاً بمحضر الشرطة تحت طائلة المادة (77) من القانون الجنائي المتعلق بالإزعاج العام في مواجهة (7) مصلين، وقال في مضمون بلاغه إن المتهمين بالإرشاد، سببوا له الإزعاج أثناء وجوده داخل حرم المسجد بحجة خروجه من المسجد، على ضوء ذلك تم القبض على المتهمين، ووجهت النيابة تهمة لهم، وأمرت بتحويل الملف للمحكمة للفصل فيه.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر تحديد جلسة لمحاكمة (7) متهمين بإزعاج إمام مسجد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.