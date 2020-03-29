القبض على أخطر تاجر حشيش شاشمندي

التاريخ: 29-مارس-2020 فى : حوادث 5 مشاهدة أوقفت شرطة البحر الأحمر أخطر تاجر حشيش الشاشمندي، وذلك بمنطقة الجنائن بمدينة بورتسودان بولاية البحر الأحمر. Advertisements ووفقاً لمصدر فإن الشرطة تحصلت على معلومات بنشاط المتهمين في الإتجار في المخدرات، وأوضح المصدر أن الشرطة نصبت كميناً للمتهمين وضبطت بحوزتهم كميات مهولة من مخدر الشاشمندي. وبحسب صحيفة المجهر، تم تحريز المعروضات وتدوين بلاغات في مواجهة المتهمين. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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