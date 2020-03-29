وفاة طفلة بطلق ناري اثناء بحث المتهم عن الثأر

التاريخ: 29-مارس-2020
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تلقت شرطة الصوفي بمحلية النيل الابيض بلاغا من احد المواطنين افاد فيه بان المتهم “……….” دخل الى منزل احد الاشخاص للأثر في بلاغ قتل وحاول ضرب صاحبي المنزل بحثا عن الثأر.
وعند محاولته اطلاق الرصاص على الشخص الذي يقصده بحسب صحيفة الدار، انحرفت الطلقة عن مسارها لتصيب طفلة عمرها ثلاثة عشرة عاما مما ادى الى وفاتها وقامت على اثرها الشرطة بالقبض على المتهم وتدوين بلاغ في مواجهته.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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