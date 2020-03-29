اب يعتدي على ابنته مما ادى لوفاتها بالمجلد

التاريخ: 29-مارس-2020
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دونت شرطة محلية الفردوس بلاغاً في مواجهة اب. وذذلك لاعتدائه بالضرب على ابنته البالغة من العمر تسعة اعوام مما ادى الى وفاتها.
وبتلقي الشرطة للبلاغ وبحسب صحيفة الدار تحركت عربة مسرح الحادث حيث تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بتحويل الجثمان الى المستشفى لتحديد اسباب الوفاة وتسليم الجثة لذويها والقاء القبض على الاب الذي حاول الدفاع عن نفسه بانه كان بغرض تأديب طفلته عندما اعتدى عليها بالضرب.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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