اب يعتدي على ابنته مما ادى لوفاتها بالمجلد

التاريخ: 29-مارس-2020 فى : حوادث 3 مشاهدة دونت شرطة محلية الفردوس بلاغاً في مواجهة اب. وذذلك لاعتدائه بالضرب على ابنته البالغة من العمر تسعة اعوام مما ادى الى وفاتها. Advertisements وبتلقي الشرطة للبلاغ وبحسب صحيفة الدار تحركت عربة مسرح الحادث حيث تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بتحويل الجثمان الى المستشفى لتحديد اسباب الوفاة وتسليم الجثة لذويها والقاء القبض على الاب الذي حاول الدفاع عن نفسه بانه كان بغرض تأديب طفلته عندما اعتدى عليها بالضرب. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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