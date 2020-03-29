التحقيق مع طالبة شرعت في قتل طفل ببحري

التاريخ: 29-مارس-2020
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تحقق شرطة بحري في البلاغ المفتوح تحت المادة 20/130 والمادة 146 في مواجهة طالبة تبلغ من العمر 19 عاماً عندما شرعت في قتل طفل باحدى احياء مدينة بحري وقام احد المواطنين بابلاغ الشرطة وهو نظامي يتبع لجهة نظامية.
و اتخذت الشرطة كافة التدابير اللازمة بحسب صحيفة الدار، واسعف الطفل للمستشفى وتم القبض على المتهمة وجار التحقيق معها حول الحادثة وما زالت الاجراءات مستمرة.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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