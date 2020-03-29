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مُطالبات بحل عاجل لمُشكلة كهرباء نيالا

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مُطالبات بحل عاجل لمُشكلة كهرباء نيالا

طالب مواطنو مدينة نيالا حاضرة جنوب دارفور، حكومة الولاية والمركز، بتدخل عاجل لتدارك قضية قطوعات الكهرباء قبل أن تصل مرحلة الانقطاع الدائم بسبب مديونية الشركة التركية المشغلة للكهرباء على وزارة المالية الاتحادية.

 

وطالب مواطنون بحسب صحيفة الصيحة، بتوضيح الحقائق حول أمر كهرباء نيالا، خاصة وأنّهم مُقبلون على شهر رمضان ويلزمون منازلهم هذه الأيام استجابة للمُوجِّهات الصحية للتصدي لوباء “”.

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وكان والي جنوب دارفور اللواء هاشم خالد محمود، دفع بخطابٍ لوزارة الحكم الاتحادي، يُطالب بالإسراع في مُخاطبة الوزارات المُختصة بمُعالجة مشكلة كهرباء نيالا بسداد مديونية الشركة التي أعلنت في وقتٍ سابقٍ، أنها ستُوقف جميع الماكينات العاملة بنهاية الشهر الحالي حال عدم دفع المديونيات.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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