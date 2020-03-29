ابن يقتل زوج والدته بأمبدة

دونت شرطة امبدة السلام بلاغاً من ربة منزل افادت فيه بان ابنها قام بالتعدي على زوجها بالضرب وحصبه بحجر مما ادى الى وفاة الزوج.

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وبعد ان اخطرت الشرطة بحسب صحيفة الدار، تحركت عربة مسرح الحادث التي قامت باتخاذ الاجراءات القانونية وتحويل الجثمان الى مشرحة ام درمان قام على اثرها الطيبي الشرعي بتحديد اسباب الوفاة وتسليم الجثمان لاسرته بعد اكتمال الاجراءات القانونية ومن خلال التحري اتضح بان المتهم وزوج والدته على خلاف الى ان تجدد في يوم الحادث بقيام المتهم بقتل زوج والدته.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)