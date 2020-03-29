التاريخ: 29-مارس-2020
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كشفت مستندات تحصلت عليها مصادر عن رفض ازالة التمكين عربة “مارسيدس” كانت قد خصصتها لها وزارة المالية والاقتصاد وشؤون المستهلك. وبحسب المستند الاول فقد خاطب مدير عام وزارة المالية آدم عوض الله، مدير ادارة التخلص من الفائض بتسليم العربة “المارسيدس” للجنة الا انها رفضت ذلك وطالبت بدلا عنها بعربة “برادو” واستجاب مدير المالية وقام بتخصيص البرادو الخاصة التي تحمل الرقم 866498 بوزير المالية لللجنة وتمت بناء على المستند الثاني مخاطبة المسؤول عن ذلك بتسليم العربة حسب توجيهات المدير العام للمالية الى مدير الئون الادارية بالوزارةعلى ان يتم تسليمها للامانة العامة كسلفة وتعاد حسب التوجيهات.
وانتقدت مصادر مطلعة بحسب صحيفة الجريدة تلك الخطوة باعتبار ان اللجنة تعمل في ازالة التمكين ويجب ان تكون على مسافة واحدة من كل الوزارة، وشددت على ضرورة ان يتم توفير الدعم اللوجستي للجنة من مجلس السيادة باعتبار انها لجنة اتحادية.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر لجنة إزالة التمكين ترفض (المارسيدس) وتحصل على (برادو) من مالية الخرطوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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