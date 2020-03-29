توقف إنتاج الذهب بجنوب كردفان منذ شهر

كشف رئيس نقابة عمال التعدين بولاية جنوب كردفان “مثلث تلودي” آدم مكي شرف الدين عن توقف إنتاج الذهب بالولاية منذ شهر لإنعدام الوقود وصعوبة الحصول على المياه، وطالب الحكومة بضرورة حل المشكلة لاستئناف الإنتاج، وتقنين التعدين عبر شركات مؤهلة حفاظاً على صحة الإنسان والزراعة والثروة الحيوانية.

وقال آدم في تصريحات بحسب صحيفة الصيحة أمس، إن التعدين بجنوب كردفان “في خطر” لعدم توافر الوقود والمياه، مع انتشار التعدين العشوائي، وأشار لأهمية وجود شركات مؤهلة تلتزم بتنمية المنطقة، وأكد أن المنطقة غنية بالإنتاج وبها كميات كبيرة من الذهب، لكنها تفتقر للشركات.

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وقال آدم إن جوال الحجر يستخرج بعد طحنه حوالي (50) جرام ذهب بمعدل (10) جوالات للبئر الواحدة، لذلك يجب على الحكومة إيفاد شركات من قبل وزارة الطاقة والتعدين، وعمل خارطة للتعدين والجلوس مع الأهالي حتى تتم الاستفادة اقتصادياً من الإنتاج، وأشار لأهمية صيانة الطريق ليسهل تحرك الشركات خاصة في الخريف، وأوضح أن الإنتاج بالولاية متوقف منذ شهر.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)