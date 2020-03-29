شهدت مدينة “المعيلق” بولاية الجزيرة، أحداث عنف، عندما أقدمت مجموعات سُكانية على إضرام النيران في منازل المواطنين.
وقال الأمين العام لمركزية مؤتمر الكنابي جعفر محمدين، في تسجيل صوتي بحسب صحيفة آخر لحظة، أن خلفية الأحداث قيام قيادات في قوى إعلان الحرية والتغيير، في المنطقة بوعد سكان المنطقة بتوزيع منازل ضمن خطة إسكانية مُشيراَ إلى أنه تحصل نظير ذلك على أموال من المواطنين، مبيناً أنه عندما أتى وقت تسليم الخطة الإسكانية قام بتمييز سُكان المنطقة.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر أحداث عنف تؤدي إلى حرق عشرات المنازل بالجزيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.