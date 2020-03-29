أحداث عنف تؤدي إلى حرق عشرات المنازل بالجزيرة

شهدت مدينة “المعيلق” بولاية الجزيرة، أحداث عنف، عندما أقدمت مجموعات سُكانية على إضرام النيران في منازل المواطنين.

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وقال الأمين العام لمركزية مؤتمر الكنابي جعفر محمدين، في تسجيل صوتي بحسب صحيفة آخر لحظة، أن خلفية الأحداث قيام قيادات في قوى إعلان الحرية والتغيير، في المنطقة بوعد سكان المنطقة بتوزيع منازل ضمن خطة إسكانية مُشيراَ إلى أنه تحصل نظير ذلك على أموال من المواطنين، مبيناً أنه عندما أتى وقت تسليم الخطة الإسكانية قام بتمييز سُكان المنطقة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)