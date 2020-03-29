لن تصدق مدته 15 دقيقة .. تفاصيل أسرع مراسم زواج بسبب كورونا!

الخليج 365 :

سجلت محافظة ظهران الجنوب بعسير أمس أقصر مدة مراسم زواج في المملكة، حيث لم تستغرق أكثر من 15دقيقةً، وغابت عن الزواج جميع طقوس احتفالات الزواج التي اشتهرت بها منطقة عسير خصوصاً. لم يحضره سوى العريس وشقيق العروسة ووفقاً لـ”الوطن” فإن هذا الزواج لم يحضره سوى العريس محمد آل عامر، وشقيق العروسة صالح آل عامر، بعد أن فضلت عائلتي العريس والعروس إنهاء الزواج بهذه الطريقة المختصرة تنفيذاً للاحترازات الوقائية ضد تفشي فيروس كورونا الجديد. كورونا من جهته يقول شقيق العروس صالح آل عامر الوادعي، إن زواج شقيقته بابن عمها حُدد قبل عدة أشهر، وكنا قد حجزنا أكبر صالة أفراح في ظهران الجنوب وتم تجهيز الاحتفال ووضع ميزانية خاصة له، مبيناً أن العريس الذي يعمل في السلك العسكري أخذ إجازة في شهر شعبان لكن أزمة كورونا ألغت كل ذلك. وبين أنه بعد التشاور مع العريس وأشقائه بضرورة تأجيل الزواج أو اختصاره، قرر الجميع أن يكون الزواج مختصراً، حيث حضر العريس أمس إلى منزل عائلة العروس، ولم يكد العريس ينتهي من وجبة الغداء حتى سبقته زوجته إلى سيارته.