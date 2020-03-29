هل شاهدت عطسة حوت من قبل؟ كادت تسقط طائرة.!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

وثق مقطع فيديو اللحظة التي عطس فيها حوت أزرق ضخم، كاد أن يسقط اندفاعها طائرة درون (طائرة دون طيار)، مع إفراز كمية كبيرة من المخاط تم التقاطها أمام الكاميرا. وقال صاحب الطائرة، كريستيان ميللر، إن طائرته مرت فوق الحوت في المحيط الهادي بكاليفورنيا في الوقت الخطأ، متابعًا: لكن يشرفني أن أكون قريبًا من الحياة البرية في بعض أكثر المواقع المذهلة حول العالم. وخلافًا للاعتقاد الشائع، فإن عطسة الحوت لا تتكون من الماء، ولكنها تحتوي على خليط من الهواء الساخن والبكتيريا ومادة مخاطية. وجمع ميللر المادة المخاطية من على طائرته، لإعطائها للعلماء لتحليل ومعرفة المزيد حول كيفية عيش الحيتان وبيئتها المحيطة، قائلًا إنه يهوي جمع معلومات عن الحيتان. وتواجه الحيتان والدلافين اليوم تهديدات أكثر من أي وقت مضى، وهذه التهديدات متنوعة ومكثفة، ويبحث العلماء عن حلول جريئة ومبتكرة لجمع بيانات أكثر لفهم هذه التهديدات وكيفية تأثيرها على الحيوانات.