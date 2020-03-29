الحضري يحكي قصة “الجاكت” الذي رفضه إكرامي خوفا من السحر.!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

كشف عصام الحضري، حارس الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن موقف غريب حدث معه في بطولة أمم أفريقيا بالجابون 2017، جمعه بشريف إكرامي حارس الأهلي. وقال الحضري في تصريحات تلفزيونية:” بعض اللاعبين في الجابون بعد إصابة شريف إكرامي وأحمد الشناوي وصل لهم شعور بأنني السبب في ذلك وعمل بعض السحر لهم”. وأضاف:” خلال تدريبات المنتخب في الجابون كنت ارتدي انا وشريف إكرامي “جاكت مطر” وذات مرة وصل” الجاكت الخاص به إلى غرفتي عن طريق الخطأ فطلبت من عامل غرفة خلع الملابس في المنتخب اعادته لشريف إكرامي”. وتابع: “شريف إكرامي رفض أخذ ” الجاكت” الخاص به خائفا من وجود به سحر وطلب من العامل إعادته لي”. وأتم الحضري تصريحاته:” طلبت من عامل غرفة خلع الملابس للمنتخب بشراء “جاكت” جديد لشريف إكرامي بدلا من الأخر الذي رفض اخذه منه”.