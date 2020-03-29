نعمة عثمان: (ما في مشكلة)

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : تستعد المذيعة نعمة عثمان لظهور جديد في شهر رمضان من خلال تقديمها لعدد من البرامج التي تقدمها قناة النيل الازرق في الشهر الكريم. وكانت نعمة قد درجت في مواسم رمضان السابقة على الاختفاء عن الشاشة والظهور عبر البرامج المعادة فقط. وبحسب صحيفة آخر لحظة نعمة اشتهرت بتقديم برامج المنوعات الخفيفة وبرامج مناقشة القضايا الاجتماعية ابرزها برنامج “ما في مشكلة”.

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