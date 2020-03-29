(سكر النيل الأبيض) تعتزم فتح منافذ للبيع المخفض للمواطنين

الخليج 365 : كشف المدير العام لشركة سكر النيل الأبيض عن خطة للشركة لفتح منافذ لبيع السكر المخفض للجمهور مباشرة وكذلك عبر المواعين التعاونية خلال شهر رمضان في إطار تعزيز جهود الدولة لتخفيف أعباء المعيشة عن كاهل المواطنين.

والتقى وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني بمدير الشركة.

وأكد مدني أهمية دور العاملين بشركة سكر النيل الأبيض رغم العقبات والصعوبات التي ظلت تعترض مسيرتها خلال الأعوام الماضية، وقال إنه سيدعم جميع خطط الشركة المستقبلية لرفع الطاقة الإنتاجية .

ووعد الوزير بزيارة موقع الشركة بولاية النيل الأبيض وتفقد سير الإنتاج بأقسامها المتعددة بعد انتهاء جائحة كورونا.

من جانبه، استعرض مدير الشركة موقف الإنتاج بالموسم الزراعي الحالي وموقف الشركة من التحضيرات والتجهيزات لموسم الإنتاج المقبل.

وأكد عزم العاملين على بذل أقصى الجهود لتحقيق أعلى معدلات الإنتاج دفعا لعجلة الاقتصاد السوداني وتماشياً مع أهداف ثورة ديسمبر المجيدة. المادة السابقة (حماية المستهلك) تطالب بايقاف الرسوم على السلع الأساسية المقالة القادمة (دار المطلقات) تعيد شكر الله للتمثيل

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