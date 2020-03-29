الخليج 365 :
طالب رئيس جمعية حماية المستهلك السودانية نصر الدين شلقامي “السبت” السلطات المحلية بوقف كل الرسوم المفروضة على السلع الاساسية لمدة شهرين على الاقل تقديرا للوضع الذي تمر به البلاد والعالم بسبب جائحة الكورونا.
و دعا شلقامي مقدمي ومنتجي السلع الأساسية بعبارات تستنفر بها انسانيتهم لتقدير ظرف البلاد العام من شاكلة “انت مستهلك أيضًا فارحم اخوانك المستهلكين في هذه الظروف الصعبة، واوقفوا أي زيادات في اسعار السلع لشهرين على الاقل ، تنازلوا عن جزء من هامش أرباحكم رحمة بالمستهلكين الفقراء”.
وتابع “اكتبوا ديباجة السعر على السلع حسب نص قانون المستهلك، و ابعدوا السماسرة والوسطاء عن السلع الاساسية ،والا تنقصوا في الكيل والميزان فتصبحوا من المطففين”.
كانت هذه تفاصيل خبر (حماية المستهلك) تطالب بايقاف الرسوم على السلع الأساسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.