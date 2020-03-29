التوظيف غير الاخلاقي لازمة كورونا.. بقلم محمد عبد الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اصابت إيران وهى ترفض المساعدات الأمريكية لمجابهة فايروس كورونا ، فالادارة الأمريكية غير جادة فى عرضها وليست محلا للثقة فيها وتصديق كلامها ، اضافة الى ان امريكا وهى تعرض المساعدة لايران لمنع انتشار فايروس كورونا ليست فقط لاتخفف أو تلغى هذه العقوبات وانما تقوم بفرض المزيد من العقوبات على الايرانيين وتتسبب فى مقتل المئات منهم بمنعها وصول الأدوية والمعدات العلاجية الى إيران ، وخوف الشركات الكبرى العاملة فى مجال تصنيع الأدوية والمعدات الطبية من العقوبات الأمريكية التى ستفرض عليها حال تعاملها مع إيران ، وهذا يبرز الوجه القبيح لامريكا التى لاتستحق احتراما ولا تكون فى محل ثقة الناس .

ومؤخرا خرجت علينا الادارة الأمريكية باتهامات وجهتها للرئيس الفنزويلى مادورو بانه يتاجر فى المخدرات وهذا الكلام يعرض الأمريكان للسخرية ولن يوصلهم الى مرادهم فى فنزويلا ، وكان الرئيس ترامب قد قال ان الشعب الفنزويلى يستحق ان تحكمه ادارة تهتم به وتكافح جائحة كورونا وعليه لابد من التعجيل باسقاط الحكومة فى كاراكاس وتمكين الشعب الفنزويلى من اختيار حكومته التى تخدمه وتدافع عنه ، وهذا الكلام الصادر عن واشنطون لاقيمة له ، فامريكا التى تتحدث عن حكومة شرعية فى فنزويلا تغفل عن ان مادورو رئيس منتخب ، وتغفل ايضا عن دعمها لحكومة الكيان الصهيونى العنصرية البعيدة جدا عن معايير العدل وألحق ، وتعارض امريكا حق الشعوب فى الانعتاق والاستقلال والحرية فهذه اثار دعمها للحكومة الاسرائيلية ظاهرة ولاتحتاج الى دليل ، وامريكا التى تتحدث عن الحكم المنتخب النابع من إرادة الشعوب هى التى تدعم افظع الدكتاتوريات واكثرها استبدادا ويكفى ان نورد الحكومة السعودية ونظيرتها البحرينية كنماذج ولانحتاج الى المزيد.

ونسمع اليوم فى الاخبار ان اميركا تسعى للاستثمار فى وباء كورونا وتوظيف الظروف الحالية التى يمر بها العالم لتوجيه ضربات الى كتائب حزب الله العراق وجماعات اخرى فى محور المقاومة بغرض ارباك المشهد واضعاف خصومها ، واميركا بهذا التفكير الارعن وسعيها لاستغلال انشغال إيران بمواجهة كورونا لتدمير حلفائها فى العراق – كما قالت نيويورك تايمز – انما تتصرف كوحش كاسر ولاتلقى اهتماما للظروف الإنسانية الحرجة .

وهذه ربيبة اميركا وبنتها المدللة (دويلة الاحتلال الصهيونى البغيض ) تسلك مسلك الادارة الأمريكية وتشترط على حركة حماس ان تسلمها الجنود الاسرائيليين الاسرى لديها مقابل السماح بدخول معدات طبية وعلاجية الى قطاع غزة المحاصر فى ظل اشتداد ازمة كورونا عالميا.

وفى اليمن تتواصل الحرب السعودية الظالمة وترقص الرياض الاستجابة لمناشدات عديدة على رأسها مطالبة الامين العام للامم المتحدة بايقاف الحرب فى ظل انتشار كورونا بصورة كبيرة فى العالم .

انه استغلال أزمة كورونا ومايترتب عليها لتحقيق مكاسب سياسية فى ابشع توظيف وهنا تبرز مقولة ان هؤلاء لاخلاق لهم.