إلى الوزير كبير.. بقلم إسماعيل حسن

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

* بصرف النظر عن رأينا في مجلس المريخ.. سالباً كان أو ايجابياً..

* وبصرف النظر عن أننا نتمنى ذهابه اليوم قبل الغد، أو لا نتمنى..

* نسأل وزير الشباب والرياضة بولاية الخرطوم، الأستاذ إبراهيم كبير:

* على أي أساس قانوني ترفض رئاسة آدم سوداكال لنادي المريخ..؟؟؟

* المحكمة القومية العليا الموقرة؛ أصدرت قراراً واضحاً – بطرفي صورة منه – وجهته بالإسم إلى مفوضية تسجيل هيئات الشباب والرياضة بولاية الخرطوم (اللي هي مفوضيتكم).. أبطلت بموجبه طعنها في أهلية سوداكال، وقضت بقانونية رئاسته للمريخ..

* طعن المفوضية استند على شهادة خبرة من ناد غير مسجل بشكل رسمي في أي اتحاد..

* المحكمة العليا رفضت هذا السبب لأن المادة ١٨ هاء في النظام الأساسي للمريخ، لم تشترط شهادة خبرة رسمية أو حتى عادية، لاكتساب عضوية نادي المريخ..

* وتسلمت المفوضية القرار، وهدأت الأوضاع .. وخرج آدم سوداكال من محبسه.. وباشر مهامه كرئيس رسمي علني لنادي المريخ..

* فما الذي دفعك بعد هذا كله؛ إلى أن تأتي ولا تعترف برئاسته للمريخ؟؟

* ألا تعترف بالمحكمة القومية العليا (الدائرة الإدارية)؟؟؟!!

* أم أنك يا ترى صدقت شائعات من يزعمون أنها (لم تسقط بعد)، وتريد أن تعيدنا إلى دائرة السياسات القديمة التي كان النظام المخلوع يُسيّر بها رياضتنا، ويقدم من خلالها الولاء على القانون..

* عموماً أخي الوزير، نحن حقيقة لا نرغب في استمرار هذا المجلس..

* والود ودنا لو يذهب اليوم قبل الغد،..

* ولكن بأمرنا نحن.. لا بأمر مفوضية.. ولا وزارة، ولا اي جهة حكومية مشابهة، لا نعرف أهدافها..

* كفانا التدخلات السافرة السابقة.. والمجاملات والموازنات أيام العهد البائد – الله لا عادو – والتي تسببت في تدهور الرياضة، ورجعت بها إلى الوراء أميالاً وأميالا..

* ختاماً…

* قلت أخي الوزير إنك تعترف فقط بالمجلس الوفاقي، فهل تعلم أن من بين الخمسة الذين تم تعيينهم كإضافة لأعضاء المجلس المنتخب، شخص مشكوك في نزاهته، ويقال إنه مطلوب القبض عليه؟؟

* عموماً… تسرعت أخي كبير، وفتحت باباً لصراع جديد، نسأل الله ألا يعيدنا إلى مربع العنتريات والتحديات من جديد..

* ويقيني لو أنك جلست مع مجلس المريخ، واستمعت له واستمع لك، فبالتأكيد ستتوصلا إلى رأي يرضيكما معاً..

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آخر السطور

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* تصريحات الدكتور كمال شداد الأخيرة، التي أكد فيها على التجاوزات التي صاحبت الجمعية العمومية الأخيرة لنادي المريخ.. وضرورة إعادتها حتى يتسنى للاتحاد التصديق على نظامنا الأساسي، نأمل أن يوليها مجلس المريخ الاحترام الذي تستحقه.. ويسارع إلى فتح باب العضوية، مع تحديد موعد لإعادة الجمعية العمومية لإجازة النظام الأساسي.. وإلا فإن المريخ كما قال الدكتور كمال شداد سيكون مهدداً بالحرمان من المشاركة في البطولات الخارجية.. ومن التصويت في الجمعية العمومية للاتحاد..

* ولعلم الإخوة في مجلس المريخ.. الاتحاد العام لا يحق له التدخل في قرارات الجمعية العمومية نعم، ولكن إذا كانت القرارات صادرة من جمعية عمومية معيبة وغير قانونية وصاحبتها العديد من التجاوزات، فإن قوانين الفيفا لا تمنع تدخل الاتحاد، والمطالبة بإعادتها وفق الإجراءات القانونية المعروفة، وتمنحه الحق كذلك في ألا يعترف بأي قرار يصدر عنها..

* عموماً مخاوف مجلس المريخ من إعادة الجمعية، تؤكد أن جمعيته السابقة كانت مسرحية… وأن إجازة النظام الأساسي عن طريقها، كانت أكذوبة.. وإلا؛ فلماذا الخوف من الإعادة..

* أوليست في الإعادة إفادة؟؟!!

* وكفى..