تفاصيل جديدة في قضية اغتصاب وقتل طفلة القرير…..

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

مثل المتهم باغتصاب وقتل طفلة بمنطقة القرير اليوم السبت مثل تفاصيل الجريمة البشعة وكيفية ارتكابها من استدراج الضحية من منزلها مساء الي الجنائن وبحسب متابعات كورة سودانية إن المتهم الذي يعمل في الجنائن كان قد استدراج الضحية من منزلها قبل مغيب الشمس الي وسط الجنائن بالقرية وقاما باغتصابها نرميها داخل ترعة مناولة لبقية ترع فرعية لسقاية الجنائن وأوضحت المصدر ان الشرطة عثرت علي الطفلة بعد اسبوع من فقدانها بعد الإستعانة بالكلاب الشرطية وان الشرطة توصلت الي المتهم الذي سجل امس الجمعة اعترافا بالحريمة وقام اليوم السبت بتمثيل الجريمة بحذافيرها. المادة السابقة بالقاضية الفنية.. بقلم امير عوض المقالة القادمة إلى الوزير كبير.. بقلم إسماعيل حسن

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