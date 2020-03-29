وضع صحي مهترئ وغير مستعد لاي طارئ

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

مقال مهم وجدير بالاطلاع عليه نشرته صحيفة السودانى وهو فى الأصل تقرير تم نشره فى صحيفة ‘ميل آند جارديان’ الجنوب إفريقية وقامت بترجمتها الاستاذة سحر أحمد ، ونستاذن الصحيفة فى الاعتماد على مانشر فيها لكتابة مقالنا هذا .

التقرير يتحدث عن تدابير الحكومة السودانية للوقاية من كورونا ويتساءل عن مقدرة السودان على الصمود وهو سؤال منطقى ونحن نطرحه مع معد التقرير خاصة ونحن نرى شحا مستمرا فى بعض العلاجات المهمة بل هناك نقص حاد جدا فى ادوية حيوية منقذة للحياة ، وكم من شخص مريض عانى اهله كثيرا فى الحصول على ادوية لمريضهم بل هناك مرضى تفاقمت حالتهم وبعضهم كانت هذه آخر أيامهم ، لذا نردد مع الصحيفة الجنوب إفريقية ان السودان ليس مستعدا لمجابهة هذه الجائحة.

وتحدثت الصحيفة عن تعلق السودانيين بامل لم تثبت صحته علميا وهو القول بان الفايروس لايعيش فى درجة الحرارة المرتفعة ، ونتفق مع المقال فى ان الركون الى الاشاعات والكلام الغير علمى امر غير ذى جدوى ، ويجب على الناس اتخاذ التدابير التى تقيهم المرض والالتزام التام بالموجهات

الصحية والوصايا الطبية الصادرة عن الجهات المختصة ذات الصلة وان تتم محاربة الشائعات بقتلها فى مهدها وعدم الركون اليها .

واشار التقرير الى صعوبة الحصول على البيانات اللازمة فى السودان ونقول انه كلام سليم ونضيف إليه النقص الكبير جدا فى المعلومات الذى يعيق عملية الاعداد الجيد والتخطيط الجيد والمواجهة الفعالة مع الحدث ، ونعلم ان بلدنا متأخر جدا فى هذا الجانب وهذا يوجب علينا جميعا التوقف

مع وضعنا المزرى وعدم زيادة المشاكل ، ولو التزمنا جيدا بالضوابط لوقينا انفسنا واهالينا وبلدنا المصائب والمحن.

فى هذا الظرف الحرج الذى تمر به بلادنا نتمنى ان يعى الناس جيدا خطورة الوضع ويحرصوا على البقاء فى المنازل وتجنب الازدحام والاهتمام بالنظافة الشخصية وترك الكثير من العادات الضارة التى يمكن ان تتسبب لنا فى مشاكل نحن فى غنى عنها ، ونحن جميعا نعلم ان السودان بوضعه الصعب ونظامه الصحى المهترئ لن يكون بمقدوره التصدى لهذا الوباء ان انتشر فى البلد – لاسمح الله – فلنكن حذرين والله تعالى نساله ان يحفظ البلاد والعباد.