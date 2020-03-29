بالوعي نجابه كورونا وندحره والا فلا

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

من الامور الغريبة والغير مفهومة تعامل البعض مع الاصابة بمرض كورونا أو الاشتباه به ، التعامل مع هذه الحالة وكأنها فضيحة وامر معيب ، وإن بعض الجهلة ينظرون للامر وكأنه شيئ لايليق بشخص محترم أو عائلة تحظى بتقدير واحترام المجتمع ، ويخشى ابناء مثل هذه الاسر من إعلان ان احدهم قد اصيب بهذا المرض أو انه من المشتبه فيهم باصابتهم به ، أو ذلك المفهوم الخاطئ للبعض بانهم سيلجأون لمقاضاة من يقول ان احدا من اهلهم وذويهم قد اصيبوا بالمرض واعتبارهم الأمر تشويها لصورتهم أو غير ذلك مما يكثر ترويجه من اخبار على هذه الشاكلة ، وهى اخبار فى مجملها تشير الى عدم فهم القائلين بها وعدم اتصافهم بالوعى ، ولابد من تغيير هذه المفاهيم الخاطئة.

ومن السلوكيات المشينة التى يرتكبها البعض فرارهم من مواقع الحجر الصحى كما اعلن عنه من قبل وهم غير مدركين ان الغرض من الحجر ضمان صحة المحجور عليهم ومن يلوذ بهم .

ونقرأ فى الأخبار ان السلطات بسنار تمكّنت من ضبط مشتبه بالإصابة بكورونا هرب من غرفة العزل الصحي بمستشفى الدندر.

وكشف المدير العام لمستشفى الدندر أحمد خلف الله في تصريحاتٍ لصحيفة الانتباهة الصادرة يوم السبت عن العثور على المشتبه بالإصابة بكورونا في قرية جنوب شرق الدندر.

وأوضح أنّ وزارة الصحة بالولاية بالتنسيق مع الصحة الاتحادية نقلته إلى مراكز العزل بمنطقة جبرة بالخرطوم.

وفي ذات السياق، قال شهود عيان بحسب الصحيفة ، إنّهم شاهدوا المشتبه بالإصابة نهار الجمعة6 في مناسبة زواج بالقرية يقوم بخدمة”المعازيم” ضمن مواطني القرية، وأضافت أنّه تمّ العثور عليه أثناء تواجده في مكان المناسبة.

أى خطأ هذا الذى وقع فيه هذا الشخص ؟ وما الذى يفعله ؟ ولماذا يهرب ؟ بل ولماذا يسعى الى الاختلاط بالاخرين والتهديد بنقل المرض اليهم ؟ الا يشكل ذلك موقفا خاطئا يقتضى اللوم والمحاسبة لمن يقوم به؟

بهذه المفاهيم والسلوكيات الخاطئة لن نستطيع دحر هذا الوباء وانما نزيد من فرص نشره بين ذوينا وفى بلدنا ككل.