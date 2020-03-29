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الأحد 29 مارس 2020
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متابعات - اخبار الخليج 365
تصدت القوات المكلفة بتأمين منزل عبد الفتاح البرهان ، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني ، لطائرة “درون ” وتمكنت من إسقاطها بعد تحليقها فوق منزله بمقر القيادة العامة للجيش في العاصمة السودانية الخرطوم .
وبحسب ” روسيا اليوم ” ، لم تكن الوحدات المكلّفة بحراسة وحماية منزل رئيس مجلس السيادة ،على علم بمهمة الطائرة، وقالت وسائل إعلام سودانية، إن الطائرة المسيّرة تابعة لجهاز الشرطة، وكانت في مهمة مراقبة فرض حظر التجوال في البلاد.
وتفرض السلطات السودانية حظر التجوال في جميع مدن البلاد، في إطار الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد .
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل| إسقاط طائرة مسيرة تحلّق فوق منزل البرهان.. وهذه كانت مهمتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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