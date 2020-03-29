موردون: الصين استوردت (كمامات) من السودان وطلبت المزيد

عزا تجار وموردو معدات طبية سودانيون، أسباب ارتفاع أسعار الكمامات بالبلاد إلى تخزينها من قبل التجار فور ظهور وباء “كورونا” وذلك بغرض بيعها بأسعار مرتفعة، وعندما وجدوا أن أسعارها تضاعفت عالمياً، قاموا بإعادة إرجاعها وتصديرها مرة أخرى إلى الصين لتتضاعف لهم المبالغ بالدولار.

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وأضاف المورودون بحسب صحيفة الصيحة، أن شركات صينية قبلت كل الكميات الواردة من السودان وطالبت بالمزيد.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)