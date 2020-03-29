تجمع المهنيين: الأصم لم يستقل وجهات حَوّرت الحقائق

التاريخ: 29-مارس-2020
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اتهم عضو تجمع المهنيين السودانيين د. وليد علي جهات – لم يسمها – بالترويج لاستقالة د. محمد ناجي الأصم من سكرتارية التجمع، وتحوير الحقائق.
وكشف وليد لمصادر عن تقدم الأصم بطلب لنقله من السكرتارية إلى المجلس داخل التجمع لظروفه الشخصية، وللتقليل من ضغط التكليف وإلمهام الواقعة عليه بالسكرتارية، وأكد أن التجمع لم يوافق على طلبه حتى اللحظة.
وأشار وليد بحسب صحيفة الصيحة، إلى أن معظم أعضاء التجمع مهنيون ولهم التزاماتهم الخاصة، وبالتالي غير مفرغين سياسياً، وانتقال الأصم للمجلس سيقلل من مهامه واجتماعاته. ولن يقلل من صلاحياته، بل العكس قد تُقلل مهامه ولكن ستزيد صلاحياته، لأن المجلس أعلى سلطات من السكرتارية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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