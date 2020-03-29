«البحر الأحمر»: نتيجة فحص حالة الاشتباه «سلبية»

قالت المدير العام لوزارة الصحة بولاية البحر الأحمر د. زعفران الزاكي إن حالة الاشتباه التي أعلن عنها مستشفى الموانئ البحرية ببورتسودان ظهرت نتيجتها “سلبية” بعد أن تم فحصها في المعمل المركزي بالخرطوم.

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وذكرت د. زعفران في تصريح لـ(إذاعة البحر الأحمر) بحسب صحيفة السوداني، بأنه تم إبلاغ المريضة بالنتيجة، وسيتم فتح مستشفى الموانئ البحرية وإيقاف الحجر الصحي الذي كان مفروضاً عليه بسبب هذه الحالة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)