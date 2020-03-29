(دار المطلقات) تعيد شكر الله للتمثيل

يعود المخرج التلفزيوني الكبير شكر الله خلف الله للتمثيل بعد غياب قارب العشر سنوات حيث يشارك شكر الله في مسلسل “دار المطلقات” للمخرجة عرفة حسن الذي يجري تصويره هذه الايام لبثه في رمضان، ويلعب شكر الله في المسلسل دور محامي.

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وبحسب صحيفة آخر لحظة ان شكر الله شارك من قبل في مسلسلات وهد الشف، ومسلسل احلام مؤجلة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)