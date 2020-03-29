نجم الكورال يطالب بعدم الاستهتار

طالب نجم كورال كلية الموسيقى والدراما نادر عثمان بالتعامل بكل الجدية مع فيروس كورونا وضرورة الوقاية منه باتباع الارشادات الصحية التي ترد من وزارة الصحة. Advertisements وكتب نادر على صفحته بموقع فيس بوك بحسب صحيفة آخر لحظة “الناس تبطل الاستهتار والاستخفاف بالمرض”. نادر شكل حضوراً لافتا في حملة التوعية التي شارك فيها عدد من الفنانين خلال الايام الماضية وبعث باكثر من رسالة لجمهوره من خلال حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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