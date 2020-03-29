سجل عضو مجلس السيادة البروفيسور صديق تاور نهار امس الاول زيارة لدار اتحاد الفنانين بام درمان، التقى خلال رئيس الاتحاد الدكتور عبد القادر سالم، والامين العام للاتحاد الفنان سيف. Advertisements وبحسب صحيفة آخر لحظة، تم التفاكر حول مساهمة الفنانين في التوعية بمخاطر فيروس كورونا، وعمل اغنيات قصيرة تحمل رسائل بلهجات مختلفة تبصر بكيفية الوقاية من الفيروس. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تاور يتفاكر مع الفنانين لدحر الوباء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.