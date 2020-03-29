اثيوبيا تطالب بابعاد الخزانة الاميركية عن ملف سد النهضة

كشفت مصادر دبلوماسية أوروبية في القاهرة عن أنّ إثيوبيا تروج حالياً عبر سفرائها في العواصم الغربية والأفريقية أنها على استعداد للعودة إلى طاولة المفاوضات مع مصر حول قواعد ملء وتشغيل سدّ النهضة، بشرط إبعاد وزارة الخزانة الأميركية عن الملف، وإلغاء جميع الصيغ التي سبق وتمّ الاتفاق عليها خلال مفاواضات واشنطن التي امتدت على مدار 3 أشهر تقريباً.

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وبحسب صحيفة آخر لحظة، كانت اديس ابابا قاطعت الجولة الأخيرة من هذه المفاوضات نهاية فبراير الماضي، والتي كان من المفترض تخصيصها للتوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاق، بحجة أنّ الصيغة التي أعدها فريق الوزير الأميركي ستيفن منوتشين بالتعاون مع البنك الدولي، لم يتم التوافق على بنودها بين جميع الأطراف.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)